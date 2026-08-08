Uma onça-parda entrou numa das casas de um condomínio na região da Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo, e atacou o pitbull da família durante a madrugada de quinta-feira (6). Na residência estavam um casal e três crianças pequenas.

O ataque aconteceu por volta das 3h, quando o cachorro correu até o corredor ao ouvir ruídos. O animal ficou diante da onça-parda, com a qual lutou e depois conseguiu se desvencilhar e entrar na casa.

Ragnar sofreu ferimentos graves no rosto, levou 32 pontos na cabeça, perdeu parte da gengiva e teve comprometimento de uma veia próxima ao coração. Ele passou por cirurgia de emergência e precisa de um segundo procedimento. A família já gastou quase R$ 10 mil com o tratamento e atualmente mantém o animal medicado em casa.