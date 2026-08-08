Uma onça-parda entrou numa das casas de um condomínio na região da Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo, e atacou o pitbull da família durante a madrugada de quinta-feira (6). Na residência estavam um casal e três crianças pequenas.
O ataque aconteceu por volta das 3h, quando o cachorro correu até o corredor ao ouvir ruídos. O animal ficou diante da onça-parda, com a qual lutou e depois conseguiu se desvencilhar e entrar na casa.
Ragnar sofreu ferimentos graves no rosto, levou 32 pontos na cabeça, perdeu parte da gengiva e teve comprometimento de uma veia próxima ao coração. Ele passou por cirurgia de emergência e precisa de um segundo procedimento. A família já gastou quase R$ 10 mil com o tratamento e atualmente mantém o animal medicado em casa.
No dia seguinte ao ataque, a onça reapareceu na escadaria da residência. Segundo a família, vizinhos fizeram mais de 20 chamados em busca de ajuda. A família também informou ter procurado o serviço florestal e a Defesa Civil.
A Prefeitura de São Paulo informou que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) não foram acionadas no momento da ocorrência. Segundo a administração municipal, a DFS vai apurar o caso.
A prefeitura orienta que moradores não tentem capturar ou afastar animais silvestres. Em situações desse tipo, a recomendação é acionar a GCM pelo telefone 153 ou a Divisão da Fauna Silvestre pelo WhatsApp (11) 95220-0219, diariamente das 8h às 17h.
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