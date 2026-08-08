Dez enfermeiras da Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande (MS), estão grávidas simultaneamente. A situação chamou a atenção da instituição e foi registrada em uma foto publicada nas redes sociais em 17 de julho.

Segundo a enfermeira-chefe Viviane Wolff, a maternidade costuma ter duas ou três funcionárias grávidas ao mesmo tempo. Com dez profissionais nessa situação, a equipe precisou ser reorganizada, com realocação das gestantes para setores administrativos, conforme prevê a legislação.

Pelo menos três das enfermeiras decidiram ter os filhos na própria maternidade em que trabalham. Isabella Pereira de Mesquita, de 30 anos, estava com 37 semanas de gestação e aguardava José Antônio, com parto previsto para 9 de agosto. Jéssica Brandão, de 36 anos, esperava Amanda para 10 de novembro. Já a enfermeira obstetra Letícia do Nascimento Rocha, de 32 anos, estava no sexto mês de gestação e aguardava Miguel para 18 de novembro.