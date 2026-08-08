10 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MUDANÇA DE ROTINA

Dez enfermeiras engravidam ao mesmo tempo em maternidade

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via Campo Grande News
Foto de parte das profissionais grávidas.
Foto de parte das profissionais grávidas.

Dez enfermeiras da Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande (MS), estão grávidas simultaneamente. A situação chamou a atenção da instituição e foi registrada em uma foto publicada nas redes sociais em 17 de julho.

Segundo a enfermeira-chefe Viviane Wolff, a maternidade costuma ter duas ou três funcionárias grávidas ao mesmo tempo. Com dez profissionais nessa situação, a equipe precisou ser reorganizada, com realocação das gestantes para setores administrativos, conforme prevê a legislação.

Pelo menos três das enfermeiras decidiram ter os filhos na própria maternidade em que trabalham. Isabella Pereira de Mesquita, de 30 anos, estava com 37 semanas de gestação e aguardava José Antônio, com parto previsto para 9 de agosto. Jéssica Brandão, de 36 anos, esperava Amanda para 10 de novembro. Já a enfermeira obstetra Letícia do Nascimento Rocha, de 32 anos, estava no sexto mês de gestação e aguardava Miguel para 18 de novembro.

As profissionais continuam acompanhando a rotina da maternidade enquanto fazem o pré-natal e aguardam a chegada dos filhos.

Com informações do Campo Grande News.

Comentários

Comentários