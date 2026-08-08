Um homem foi preso em flagrante na última quinta-feira (6) em Nova Iguaçu (RJ) sob suspeita de atuar como falso médico. Ele foi detido no momento em que realizava atendimento residencial a uma criança de dez anos com um tumor no cérebro.

No momento da prisão, Diogo dos Santos Serpa, 39, afirmou que cursava o último período de medicina. Ele estava com carimbo e receituário em nome de outro médico.

A reportagem procurou por mensagem o advogado Arthur Lavigne, que representa Serpa, mas não obteve resposta. A defesa do suspeito apresentou um habeas corpus à Justiça alegando que a prisão dele não é necessária porque as provas para investigação já foram colhidas.