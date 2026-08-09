O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou neste domingo (9) uma proposta de 15 pontos para a paz em Gaza apresentada pelo Conselho da Paz, iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o americano, o plano foi aceito pelo Hamas.

Durante reunião de gabinete, Netanyahu afirmou que Israel não aceitará o documento enquanto o Hamas não estiver totalmente desarmado. Segundo ele, as Forças de Defesa de Israel (IDF) não retirarão suas tropas de Gaza até que o grupo abandone todas as armas e desmonte sua estrutura militar.

O plano de Trump prevê o desarmamento do Hamas, a retirada das tropas israelenses, a transferência do controle de Gaza para um governo palestino tecnocrático, ajuda humanitária e um programa internacional de reconstrução do território.