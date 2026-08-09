O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou neste domingo (9) uma proposta de 15 pontos para a paz em Gaza apresentada pelo Conselho da Paz, iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o americano, o plano foi aceito pelo Hamas.
Durante reunião de gabinete, Netanyahu afirmou que Israel não aceitará o documento enquanto o Hamas não estiver totalmente desarmado. Segundo ele, as Forças de Defesa de Israel (IDF) não retirarão suas tropas de Gaza até que o grupo abandone todas as armas e desmonte sua estrutura militar.
O plano de Trump prevê o desarmamento do Hamas, a retirada das tropas israelenses, a transferência do controle de Gaza para um governo palestino tecnocrático, ajuda humanitária e um programa internacional de reconstrução do território.
Netanyahu também afirmou que não apoiará a criação de um Estado palestino em Gaza ou na Cisjordânia enquanto estiver no cargo. Apesar de chamar Trump de “nosso maior amigo na Casa Branca”, disse que Israel mantém divergências com os Estados Unidos sobre parte das propostas.
O Hamas não havia divulgado, até a publicação, uma reação oficial às declarações de Netanyahu.
Com informações da ABC News.