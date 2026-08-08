Jorge Messi, pai e empresário do jogador argentino Lionel Messi, morreu neste sábado (8), aos 68 anos, em um sanatório de Rosário, na Argentina. Ele estava internado após o agravamento do problema de saúde que já era tratado pela família.

Em junho, durante a Copa do Mundo de 2026, familiares confirmaram que Jorge enfrentava uma condição médica e estava sob acompanhamento. Na ocasião, Lionel Messi também relatou ter passado por dias difíceis por motivos pessoais.

Após receber alta de uma unidade de saúde em Buenos Aires, em 26 de junho, Jorge retornou a Rosário. Lionel permaneceu na cidade por mais de uma semana depois da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa e ficou com o pai até 29 de julho. Depois, voltou ao Inter Miami.