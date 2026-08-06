Um menino de 11 anos foi esfaqueado com pelo menos seis golpes à saída de uma escola na Estrutural, no Distrito Federal, na noite de quarta-feira (5). O suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante pouco depois do ataque e, segundo a Polícia Militar, afirmou que atacou a criança porque "não gostou dela".
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Ele cometeu o crime por volta das 18h, quando o estudante deixava o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 2. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima consciente e a encaminhou ao hospital.
Segundo a Polícia Civil, o homem declarou que usa medicamentos psiquiátricos e que não havia tomado a medicação no dia do ataque. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, por ter usado recurso que dificultou a defesa da vítima e por o crime ter sido cometido contra alguém menor de 14 anos.
A investigação também revelou que o suspeito responde a outro processo por tentativa de homicídio. Em 2024, ele foi preso após esfaquear um vizinho no Paranoá Parque. À ocasião, a vítima sofreu perfurações em diferentes partes do corpo e tmambém precisou ser socorrida ao hospital. Conforme o registro policial, o ataque sucedeu um desentendimento entre os dois. Durante o processo, a defesa apresentou laudos que apontavam insanidade mental.
Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que o ataque aconteceu fora da escola. A pasta afirmou que a equipe da unidade prestou os primeiros atendimentos ao estudante, acionou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e comunicou a família.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal.
Com informações do Metrópoles.