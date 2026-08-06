Um menino de 11 anos foi esfaqueado com pelo menos seis golpes à saída de uma escola na Estrutural, no Distrito Federal, na noite de quarta-feira (5). O suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante pouco depois do ataque e, segundo a Polícia Militar, afirmou que atacou a criança porque "não gostou dela".

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Ele cometeu o crime por volta das 18h, quando o estudante deixava o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 2. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima consciente e a encaminhou ao hospital.