07 de agosto de 2026
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'NÃO GOSTEI DELE'

Homem dá 6 facadas em criança de 11 anos à saída da escola

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMDF
Homem cometeu o crime por volta das 18h, quando o estudante deixava o Centro de Ensino Fundamental 2.
Homem cometeu o crime por volta das 18h, quando o estudante deixava o Centro de Ensino Fundamental 2.

Um menino de 11 anos foi esfaqueado com pelo menos seis golpes à saída de uma escola na Estrutural, no Distrito Federal, na noite de quarta-feira (5). O suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante pouco depois do ataque e, segundo a Polícia Militar, afirmou que atacou a criança porque "não gostou dela".

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Ele cometeu o crime por volta das 18h, quando o estudante deixava o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 2. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima consciente e a encaminhou ao hospital.

Segundo a Polícia Civil, o homem declarou que  usa medicamentos psiquiátricos e que não havia tomado a medicação no dia do ataque. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, por ter usado recurso que dificultou a defesa da vítima e por o crime ter sido cometido contra alguém menor de 14 anos.

A investigação também revelou que o suspeito responde a outro processo por tentativa de homicídio. Em 2024, ele foi preso após esfaquear um vizinho no Paranoá Parque. À ocasião, a vítima sofreu perfurações em diferentes partes do corpo e tmambém precisou ser socorrida ao hospital. Conforme o registro policial, o ataque sucedeu um desentendimento entre os dois. Durante o processo, a defesa apresentou laudos que apontavam insanidade mental.

Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que o ataque aconteceu fora da escola. A pasta afirmou que a equipe da unidade prestou os primeiros atendimentos ao estudante, acionou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e comunicou a família.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal.

Com informações do Metrópoles.

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