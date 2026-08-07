Amanda “Mandy” Karolkiewicz e os seis filhos, com idades entre cinco e 15 anos, foram mortos em 24 de julho, em Grand Haven Township, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o marido de Amanda, Kristopher Karolkiewicz, de 47 anos, atirou contra a família, provocou incêndios dentro da casa e depois se matou. As autoridades classificaram o caso como homicídio seguido de suicídio.

Os filhos foram identificados como Theodore, de cinco anos; Smith Wyatt e Ella Joy, ambos de 11; Caroline Grace, de 11; Bennet Chase, de 12; e Keegan Michael, de 15.

As autópsias indicaram que todas as oito mortes foram causadas por ferimentos de arma de fogo. A investigação apontou que a arma usada era uma pistola registrada em nome de Kristopher. Segundo o Departamento do Xerife do Condado de Ottawa, os incêndios foram iniciados propositalmente em diferentes pontos do interior da casa após os disparos.