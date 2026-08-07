Ciclone destrói Sul, suspende aulas e põe Sudeste em alerta; VEJA
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A passagem de um ciclone-bomba, com ventos acima de 120 km/h, causou estragos no Sul do país, deixando milhares sem energia elétrica desde a tarde desta quinta-feira (6). Os fortes ventos já começam a chegar ao Sudeste, principalmente na região litorânea. Aulas foram suspensas no litoral paulista e no Rio de Janeiro nesta sexta (7) e a região está em alerta.
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O ciclone-bomba se forma no encontro de duas massas de ar com temperaturas diferentes: uma fria e outra muito quente. Assim, há uma queda rápida na pressão atmosférica, causando fortes rajadas de vento e chuvas intensas.
Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao menos cem municípios reportaram estragos causados pelos ventos no estado. Por volta das 10h desta sexta, cerca de 294 mil endereços estavam sem energia elétrica, segundo painel da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
No final da tarde de quinta, um tornado atingiu o município de Pedro Osório. Segundo a Defesa Civil, o fenômeno provocou destelhamentos na localidade de Matarazzo e não há informações sobre feridos.
O fenômeno ocorreu associado a uma supercélula, tempestade caracterizada pela presença de uma corrente de ar rotativa, o que potencializou a força dos ventos.
A capital Porto Alegre foi atingida pelo temporal à noite. Ao menos 32 imóveis foram destelhados, houve dois desabamentos e queda de sete árvores, segundo balanço da prefeitura. A maior rajada de vento registrada foi de 120,4 km/h, na estação do aeroporto Salgado Filho, conforme a Defesa Civil.
Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o temporal provocou a falta de energia elétrica na ETA (Estação de Tratamento de Água) São João e em 12 estações de bombeamento, o que pode ocasionar falta de água em 45 bairros da cidade.
Em Pelotas (RS), os ventos alcançaram os 90 km/h, causando o destelhamento de 200 imóveis, além de queda de energia e falta de água, segundo a Defesa Civil municipal. Parte do muro do presídio regional caiu durante o temporal. Choveu 30 mm em pouco minutos. Muitas árvores caíram. As zonas com mais registros de danos foram Fragata, Guabiroba, Bom Jesus e Dunas.
A prefeitura afirmou que está sendo feito levantamento de todas as ocorrências, e os prejuízos estão sendo contabilizados, para definir se será publicado decreto de emergência ou calamidade.
Em Montenegro, um motociclista morreu ao ser atingido por uma árvore que caiu durante a tempestade. As autoridades apuram se a morte está relacionada ao fenômeno climático.
Os ventos do ciclone na região Sul podem atingir a região Sudeste nesta sexta-feira (7). Por isso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo instalou um gabinete de crise para monitorar seus efeitos e deixou toda sua equipe de prontidão.
De acordo com a Defesa Civil, os ventos chegaram a 109 km/h em Santos, no litoral sul paulista, por volta das 7h desta sexta. Em razão dos ventos, a travessia da balsa entre Ilhabela e São Sebastião foi paralisada em alguns momentos.
A navegação no canal do Porto de Santos foi suspensa às 6h45, devido à ventania. A partir das 8h20, em virtude da melhora das condições meteorológicas, a operação foi retomada.
As prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte paulista, anunciaram a suspensão das aulas da rede municipal como forma de prevenção. Também há alerta para que as pessoas evitem entrar no mar ou andar de barco, uma vez que a previsão é de ondas de até três metros.
A capital paulista e a região metropolitana devem registrar pancadas de chuva com rajadas de vento de moderadas a fortes entre o fim da tarde e à noite.
No Rio de Janeiro, a Defesa Civil emitiu alerta à população às 5h05 devido aos registros de ventos moderados a fortes durante a madrugada. As rajadas de vento atingiram 51,8 km/h às 3h15, na estação Vidigal.
O município entrou em estágio dois de alerta —o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.
A Prefeitura do Rio e o governo estadual suspenderam as aulas das redes municipal e estadual de ensino nesta sexta, assim como nas cidades de Paraty e Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense.
Tornado atinge a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os ventos passaram de 88 km/h. Casas foram destelhadas e parte da cidade está sem energia. O mal tempo é causado por um ciclone-bomba na costa do Rio Grande do Sul. Não há feridos, até agora. A previsão é de mais chuvas na… pic.twitter.com/vSWeRINuKg— Renato Souza (@reporterenato) August 7, 2026