A passagem de um ciclone-bomba, com ventos acima de 120 km/h, causou estragos no Sul do país, deixando milhares sem energia elétrica desde a tarde desta quinta-feira (6). Os fortes ventos já começam a chegar ao Sudeste, principalmente na região litorânea. Aulas foram suspensas no litoral paulista e no Rio de Janeiro nesta sexta (7) e a região está em alerta.

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O ciclone-bomba se forma no encontro de duas massas de ar com temperaturas diferentes: uma fria e outra muito quente. Assim, há uma queda rápida na pressão atmosférica, causando fortes rajadas de vento e chuvas intensas.