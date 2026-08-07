Um motorista de ônibus foi retirado à força do coletivo por um policial militar após buzinar para a viatura que seguia em baixa velocidade na zona norte de São Paulo. A abordagem data dessa quinta-feira (6) e foi registrada por passageiros.

O condutor dirigia um ônibus da Viação Santa Brígida, da linha 9653-10, quando buzinou para pedir passagem à viatura. Os policiais interpretaram a atitude como desacato. O motorista foi levado à delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência por desobediência. O cobrador também foi encaminhado para prestar esclarecimento.

Nas imagens, um policial ordena que o motorista desça do ônibus. O condutor afirma que não fez nada de errado, mas é contido e retirado do veículo. Uma passageira pede calma.