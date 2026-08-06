Um homem sacou sua arma e atirou contra entregadores por aplicativo durante a confusão em frente a uma pizzaria na Zona Leste de São Paulo, na noite de quarta-feira (5). Instantes depois, ele foi atingido por uma capacetada no rosto e caiu no chão. O momento foi registrado em vídeo.
Um dos motoboys envolvidos contou ao G1 que a confusão começou após ele reclamar da espera de mais de uma hora pela liberação de um pedido. Ele pediu o cancelamento da corrida e discutiu com um funcionário, que tentou pegar a chave da motocicleta, o empurrou e golpeou com socos. Ele também relatou que teve o celular tomado da mão e arremessado.
Após deixar o local, esse entregador contou o fato a colegas e voltou à pizzaria para pedir explicações. Segundo o relato, o homem apontado como autor das agressões estava na entrada da pizzaria acompanhado de um dos sócios quando sacou a arma e disparou na direção dos motociclistas. A vítima informou que não sabe se alguém foi atingido.
Imagens gravadas no local mostram dezenas de entregadores reunidos em frente à pizzaria, enquanto um homem aponta a arma para o grupo. Em seguida, ele é atingido por um golpe de capacete, cai no chão e é levado para dentro da loja.
Os motoboys afirmaram que se mobilizaram em protesto contra agressões e maus-tratos sofridos por entregadores.
O entregador informou que foi ao 50º Distrito Policial acompanhado por um advogado para registrar boletim de ocorrência. Até a publicação da reportagem, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo ainda não havia se manifestado.
Com informações do g1.