Um homem sacou sua arma e atirou contra entregadores por aplicativo durante a confusão em frente a uma pizzaria na Zona Leste de São Paulo, na noite de quarta-feira (5). Instantes depois, ele foi atingido por uma capacetada no rosto e caiu no chão. O momento foi registrado em vídeo.

Um dos motoboys envolvidos contou ao G1 que a confusão começou após ele reclamar da espera de mais de uma hora pela liberação de um pedido. Ele pediu o cancelamento da corrida e discutiu com um funcionário, que tentou pegar a chave da motocicleta, o empurrou e golpeou com socos. Ele também relatou que teve o celular tomado da mão e arremessado.

Após deixar o local, esse entregador contou o fato a colegas e voltou à pizzaria para pedir explicações. Segundo o relato, o homem apontado como autor das agressões estava na entrada da pizzaria acompanhado de um dos sócios quando sacou a arma e disparou na direção dos motociclistas. A vítima informou que não sabe se alguém foi atingido.