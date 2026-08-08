O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 3,8 milhões para as eleições de 2026. Em 2022, os bens declarados pelo parlamentar somavam R$ 36,8 mil.
A diferença representa aumento de 10488% em quatro anos. Entre os bens informados estão aplicações financeiras e um imóvel avaliado em R$ 2 milhões.
O imóvel ainda está financiado. Segundo a declaração apresentada ao TSE, o saldo devedor é de R$ 1,7 milhão.
Nikolas disputa novamente vaga de deputado federal por Minas Gerais. Em 2020, ele concorreu a vereador de Belo Horizonte pelo PRTB, mas não foi eleito. Naquele ano, não declarou bens à Justiça Eleitoral.
Como deputado federal, Nikolas recebe salário líquido médio de R$ 33 mil, segundo o Metrópoles.