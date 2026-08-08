O homem de 28 anos preso por esfaquear um menino de 11 anos na saída de uma escola na Estrutural, no Distrito Federal, pode responder ao processo em liberdade caso a Justiça reconheça que ele não pode ser responsabilizado criminalmente em razão de transtorno mental.

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Israel Sousa dos Santos permanece no Complexo Penitenciário da Papuda após a prisão em flagrante ser convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada na quinta-feira (6). A Justiça também determinou que ele seja avaliado pela unidade de saúde responsável pelo sistema prisional.