Uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) foi entregue nesta sexta-feira (7) em Cabreúva, no interior de São Paulo. Construída pela Sabesp, a unidade recebeu investimento de quase R$ 47 milhões e deve beneficiar mais de 50 mil moradores.

A obra integra um ciclo de R$ 241 milhões previsto para ampliar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.

A entrega fez parte de uma agenda dos secretários estaduais Natália Resende, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e Rafael Benini, de Parcerias em Investimentos (SPI), pela região de Campinas. A programação incluiu vistorias em obras ferroviárias e rodoviárias em Cabreúva, Vinhedo, Campinas, Paulínia e Atibaia.

Transporte e rodovias