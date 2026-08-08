Uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) foi entregue nesta sexta-feira (7) em Cabreúva, no interior de São Paulo. Construída pela Sabesp, a unidade recebeu investimento de quase R$ 47 milhões e deve beneficiar mais de 50 mil moradores.
A obra integra um ciclo de R$ 241 milhões previsto para ampliar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.
A entrega fez parte de uma agenda dos secretários estaduais Natália Resende, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e Rafael Benini, de Parcerias em Investimentos (SPI), pela região de Campinas. A programação incluiu vistorias em obras ferroviárias e rodoviárias em Cabreúva, Vinhedo, Campinas, Paulínia e Atibaia.
Transporte e rodovias
Em Cabreúva, também foram acompanhadas as obras da Rodovia Vereador José de Moraes (SPA-085/300). Os trabalhos incluem restauração do pavimento, melhorias na drenagem, reforço da sinalização, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixa adicional. O investimento é de R$ 54 milhões e a intervenção deve beneficiar cerca de 47 mil moradores.
Em Vinhedo, os secretários vistoriaram o canteiro do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte. O projeto tem investimento de R$ 14,2 bilhões e reúne o TIC entre São Paulo e Campinas, o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas, e a modernização da Linha 7-Rubi.
O empreendimento prevê 88 quilômetros de novas vias, modernização de cinco estações históricas e aquisição de novos trens. Segundo o governo estadual, a implantação do projeto gera mais de 10,5 mil empregos. No canteiro, estavam em andamento serviços de terraplenagem, contenções e implantação da nova infraestrutura ferroviária.
A agenda também incluiu a Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Paulínia. Com investimento de R$ 92,7 milhões, as obras abrangem a implantação de pistas marginais, novos dispositivos de acesso, seis pontes e viadutos e o alargamento de uma estrutura existente. O trecho atende uma região com cerca de 1,3 milhão de habitantes e registra circulação de aproximadamente 51 mil veículos por dia.
Em Atibaia, foram vistoriadas as obras da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), que incluem implantação de faixas adicionais, adequação dos acostamentos e alargamento de cinco pontes e viadutos. O investimento é de R$ 104,7 milhões.
Investimento
Segundo o governo estadual, São Paulo reúne atualmente R$ 144,6 bilhões em investimentos públicos e concedidos em infraestrutura rodoviária, distribuídos por 61,8 mil quilômetros de rodovias. São cerca de 4.300 obras conduzidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) e por concessionárias reguladas pela Artesp, das quais mais de 880 foram concluídas. O governo cita a Pesquisa CNT de Rodovias 2025, segundo a qual 14 das 20 melhores rodovias do país estão em São Paulo.