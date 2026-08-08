A ventania continua neste sábado (8) em áreas do Sul e do Sudeste, com rajadas de até 90 km/h. O ciclone-bomba que provocou temporais nos últimos dias se afasta pelo Atlântico, mas ainda influencia o tempo no continente.
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Nova frente fria também avança pelo Centro-Sul, provocando chuva forte e risco de temporais principalmente no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo. Mato Grosso do Sul também registra mudanças no tempo.
No Paraná e em Santa Catarina, os ventos variam entre 50 e 70 km/h e podem alcançar 90 km/h em pontos do sul e do centro paranaense e no Planalto Norte catarinense. O litoral norte do Rio Grande do Sul também tem previsão de rajadas fortes.
Em São Paulo, os ventos podem atingir 70 km/h. A chuva fica mais intensa no centro-sul, nordeste e leste do estado, com maior risco de temporais no sul paulista, litoral sul, Baixada Santista e região de Sorocaba.
No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, há previsão de ventos entre 50 e 70 km/h em áreas do litoral. Em Minas Gerais, o tempo permanece mais firme em grande parte do estado.
No mar, a combinação de dois ciclones mantém a agitação intensa. As ondas podem atingir 2,5 metros neste sábado no Sul e avançar até São Paulo e Rio de Janeiro. No domingo (9), a altura fica entre 2 e quase 3 metros no Sul e Sudeste.
A frente fria também provoca chuva no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de favorecer a queda das temperaturas na Região Sul. O Rio Grande do Sul pode registrar temperaturas próximas de 0°C nas primeiras horas do sábado, com possibilidade de geada pontual.
Climatempo.