Nova frente fria também avança pelo Centro-Sul, provocando chuva forte e risco de temporais principalmente no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo. Mato Grosso do Sul também registra mudanças no tempo.

A ventania continua neste sábado (8) em áreas do Sul e do Sudeste, com rajadas de até 90 km/h. O ciclone-bomba que provocou temporais nos últimos dias se afasta pelo Atlântico, mas ainda influencia o tempo no continente.

No Paraná e em Santa Catarina, os ventos variam entre 50 e 70 km/h e podem alcançar 90 km/h em pontos do sul e do centro paranaense e no Planalto Norte catarinense. O litoral norte do Rio Grande do Sul também tem previsão de rajadas fortes.

Em São Paulo, os ventos podem atingir 70 km/h. A chuva fica mais intensa no centro-sul, nordeste e leste do estado, com maior risco de temporais no sul paulista, litoral sul, Baixada Santista e região de Sorocaba.

No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, há previsão de ventos entre 50 e 70 km/h em áreas do litoral. Em Minas Gerais, o tempo permanece mais firme em grande parte do estado.