Um morador de ru homem em situação de rua atacou a pauladas o zelador de um prédio na 314 Norte, em Brasília, na madrugada desta sexta-feira (7). A vítima, de 53 anos, sofreu traumatismo craniano, foi entubada e está internada em estado gravíssimo no Hospital de Base do Distrito Federal.

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Segundo a Polícia Militar, o homem chegou ao hospital convulsionando e precisou passar por cirurgia. O suspeito fugiu após a agressão e ainda não foi identificado.