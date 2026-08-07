Um morador de ru homem em situação de rua atacou a pauladas o zelador de um prédio na 314 Norte, em Brasília, na madrugada desta sexta-feira (7). A vítima, de 53 anos, sofreu traumatismo craniano, foi entubada e está internada em estado gravíssimo no Hospital de Base do Distrito Federal.
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Segundo a Polícia Militar, o homem chegou ao hospital convulsionando e precisou passar por cirurgia. O suspeito fugiu após a agressão e ainda não foi identificado.
Câmeras de segurança registraram o morador de rua deixando o local. Ele vestia jaqueta camuflada, calça jeans e sandálias. Um profissional responsável pela segurança da área tentou persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo.
De acordo com informações repassadas à polícia por vizinhos, o zelador costumava impedir a presença de pessoas em situação de rua e algazarras na área do pilotis do edifício. A polícia investiga se essa circunstância tem relação com o ataque.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela polícia, que tenta identificar e localizar o suspeito.
Com informações do Metrópoles.