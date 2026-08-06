O ciclone extratropical em rápida intensificação deve provocar temporais, ventos intensos e queda de temperatura em parte do Brasil a partir desta quinta-feira (6). As rajadas podem superar os 100 km/h em áreas do Sul e do Sudeste, enquanto o Rio Grande do Sul também enfrenta risco de tornado.
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O sistema se forma sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa gaúcha. Mesmo sem avançar sobre o continente, a circulação do ciclone e a frente fria associada espalham chuva forte, granizo e ventania por diversos estados.
O Rio Grande do Sul concentra os maiores riscos, com previsão de temporais em praticamente todo o estado, rajadas entre 90 e 110 km/h e possibilidade de tornado, principalmente nas regiões oeste e das Missões. O volume de chuva pode se aproximar de 100 milímetros em algumas áreas, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores, destelhamentos e interrupção no fornecimento de energia.
Santa Catarina e Paraná também devem registrar temporais.
Outras regiões
No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais entram na área de influência do sistema, com previsão de chuva intensa e ventos fortes. No litoral sul paulista, as rajadas podem superar 100 km/h na sexta-feira (7).
No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul deve enfrentar temporais, granizo e ventos entre 50 e 70 km/h, com rajadas próximas de 90 km/h no extremo sul do estado.
A passagem da frente fria também provoca queda nas temperaturas, principalmente nos três estados do Sul, além de parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A tendência é que o ciclone se afaste da costa durante o fim de semana, mas os ventos ainda devem permanecer fortes em áreas do Sul e do litoral do Sudeste.
Com informações do g1.