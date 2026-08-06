O ciclone extratropical em rápida intensificação deve provocar temporais, ventos intensos e queda de temperatura em parte do Brasil a partir desta quinta-feira (6). As rajadas podem superar os 100 km/h em áreas do Sul e do Sudeste, enquanto o Rio Grande do Sul também enfrenta risco de tornado.

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O sistema se forma sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa gaúcha. Mesmo sem avançar sobre o continente, a circulação do ciclone e a frente fria associada espalham chuva forte, granizo e ventania por diversos estados.