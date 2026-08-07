Um jantar realizado dentro de uma piscina na Itália chamou atenção nas redes sociais após vídeos do evento viralizarem. A experiência reúne mesas submersas, artistas vestidos de sereia, acrobatas, músicos e até fogos de artifício.

O evento, chamado White Dinner Water Show, é promovido na Villa ReNoir, em Cerro Maggiore, na região da Lombardia, a cerca de 30 minutos de Milão, Itália. A proposta é transformar a refeição em espetáculo, com apresentações durante toda a noite.

Para receber os convidados, a piscina tem o nível da água reduzido até a altura dos joelhos, permitindo a instalação das mesas. Os participantes seguem uma regra de vestimenta: todos devem usar roupas brancas.