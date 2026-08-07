08 de agosto de 2026
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'RICO É ESQUISITO'

Jantar de R$400 com 'sereias' vira motivo de chacota; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@stardustshow/Instagram
O White Dinner Water Show é promovido na Villa ReNoir, em Cerro Maggiore, na região da Lombardia, Itália.
O White Dinner Water Show é promovido na Villa ReNoir, em Cerro Maggiore, na região da Lombardia, Itália.

Um jantar realizado dentro de uma piscina na Itália chamou atenção nas redes sociais após vídeos do evento viralizarem. A experiência reúne mesas submersas, artistas vestidos de sereia, acrobatas, músicos e até fogos de artifício.

O evento, chamado White Dinner Water Show, é promovido na Villa ReNoir, em Cerro Maggiore, na região da Lombardia, a cerca de 30 minutos de Milão, Itália. A proposta é transformar a refeição em espetáculo, com apresentações durante toda a noite.

Para receber os convidados, a piscina tem o nível da água reduzido até a altura dos joelhos, permitindo a instalação das mesas. Os participantes seguem uma regra de vestimenta: todos devem usar roupas brancas.

Durante o jantar, artistas caracterizados como sereias circulam entre os convidados, enquanto acrobatas fazem apresentações aéreas e músicos se apresentam ao vivo. A programação termina com DJ e show de fogos de artifício.

No Brasil, as imagens geraram comentários e piadas nas redes sociais pela situação de fazer uma refeição enquanto personagens fantásticos passam nadando entre as mesas.

O ingresso para as mesas dentro da piscina custa a partir de 70 euros, equivalentes a R$400, com alimentação incluída. Quem prefere acompanhar o espetáculo do jardim paga a partir de 65 euros.

Com informações do g1.

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