O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (7) que a Polícia Federal investigue possíveis crimes na execução das “emendas PIX”.

A decisão foi tomada após relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) apontar irregularidades em 100 transferências especiais, que somaram R$ 198,1 milhões e foram destinadas a 74 entes federados entre 2020 e 2024.

A auditoria identificou cerca de R$ 55,4 milhões em prejuízos aos cofres públicos. Entre os problemas estão falhas na rastreabilidade dos recursos, pagamentos sem comprovação fiscal, licitações com indícios de fraude, contratação de empresas inidôneas e obras ou serviços não executados ou com superfaturamento.