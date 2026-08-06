Mais de metade do estado de SP tem alerta vermelho para ventania
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O ciclone-bomba que se formou na região Sul do país deve seguir para o mar, mas os ventos fortes provocados por ele devem ser sentidos no estado de São Paulo a partir desta quinta-feira (6).
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Devido à expectativa de rajadas de vento de até 100 km/h, a Defesa Civil estadual emitiu dois alertas —vermelho e laranja— válidos principalmente para esta sexta-feira (7).
O que é um ciclone-bomba
Das 16 regiões administrativas do estado, 9 estão em alerta vermelho e as demais, em alerta laranja.
Uma das regiões com previsão de ventos fortes e maior risco no estado deve ser a Baixada Santista, afirma o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo William Minhoto. Ele diz que a Serra do Mar impede a ascensão dos ventos, funcionando como um refletor que pode aumentar ainda mais a intensidade da ventania.
A Defesa Civil alerta que a ventania pode provocar queda de árvores, destelhamento, queda de energia, queda de placas e outdoors, desabamento de estruturas, dificuldades de tráfego, impactos em aeroportos e agitação marítima.
Regiões em alerta vermelho (risco muito alto):
- Marília
- Bauru
- Itapeva
- Registro
- Sorocaba
- Campinas
- Santos
- Vale do Paraíba e litoral norte
- Região Metropolitana
Regiões em alerta laranja (risco alto):
- Araçatuba
- Araraquara
- Barretos
- Franca
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- São José do Rio Preto
"O ciclone vai atingir principalmente o Rio Grande do Sul, onde há condição para eventos extremos. Em São Paulo, o evento chega com uma frente fria. Hoje (quinta) ainda teremos uma intensidade moderada a forte, com ventos até 70 km/h. Amanhã (sexta), os ventos serão fortes ou muito fortes, podendo chegar até 100 km/h. Depois, no sábado (8), o fenômeno começa a perder força", afirma Minhoto.
Além dos ventos, o meteorologista destaca que há previsão de pancadas de chuva e descargas elétricas. A combinação desses fenômenos pode aumentar os riscos à população e provocar transtornos em diferentes regiões do estado.
O ciclone é chamado de "bomba" pela característica do fenômeno de ganhar intensidade muito rapidamente, por conta da perda de pressão atmosférica.
"Um ciclone normalmente se mantém durante dois ou três dias na mesma pressão. Esse sistema, porém, teve uma queda acentuada de pressão atmosférica em menos de 24 horas, o que significa que ele terá intensidade mais alta que um ciclone normal", diz Minhoto.
Por consequência, os modelos matemáticos apontam que os efeitos do fenômeno que se formou na região Sul deve atravessar o oceano Atlântico e chegar até a África do Sul.
Devido a esse cenário, o Governo de São Paulo montou nesta quinta o gabinete de crise no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) para monitorar e agir com mais rapidez.
O gabinete é composto por representantes do governo estadual, das concessionárias de energia, água e gás, do Departamento de Estradas e Rodagens, das agências reguladoras do estado, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária.
Orientações da Defesa Civil
Antes da ventania:
- Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam alguém;
- O telhado é um dos pontos mais vulneráveis aos efeitos das rajadas e, por isso, requer manutenção preventiva. Telhas de concreto, metal ou PVC devem estar fixadas corretamente à estrutura;
- Sinais como telhas quebradas, infiltrações recorrentes, manchas de umidade, estalos durante ventos fortes e rachaduras no forro podem indicar comprometimento da cobertura e exigem avaliação técnica.
Durante a ventania:
- Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e troncos;
- Fique atento a placas, letreiros, toldos e objetos soltos que podem se desprender;
- Não se aproxime de fios elétricos rompidos ou caídos, pois há risco de choque elétrico;
- Em construções ou áreas abertas, redobre a atenção com andaimes, tapumes e estruturas provisórias;
- Se estiver dirigindo, mantenha distância segura de outros veículos e reduza a velocidade;
- Atividades em andaimes, telhados ou outras estruturas elevadas devem ser interrompidas enquanto persistirem as condições adversas;
- Busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas;
- Nas rodovias, reduza a velocidade e redobre a atenção devido à possibilidade de baixa visibilidade e queda de galhos.
Após a ventania:
- Não subir em telhados para realizar reparos enquanto houver risco de novas rajadas ou sem equipamentos adequados de segurança;
- Caso haja cabos elétricos rompidos, a instrução é manter distância e acionar imediatamente a concessionária de energia ou o Corpo de Bombeiros, no 193;
- Se o imóvel apresentar rachaduras estruturais, inclinação de paredes ou risco de desabamento, os moradores devem deixar o local e comunicar a Defesa Civil.