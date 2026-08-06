O ciclone-bomba que se formou na região Sul do país deve seguir para o mar, mas os ventos fortes provocados por ele devem ser sentidos no estado de São Paulo a partir desta quinta-feira (6).

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Devido à expectativa de rajadas de vento de até 100 km/h, a Defesa Civil estadual emitiu dois alertas —vermelho e laranja— válidos principalmente para esta sexta-feira (7).

O que é um ciclone-bomba