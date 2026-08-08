Ao acessar um site, é comum aparecer uma mensagem perguntando se você aceita o uso de cookies. Na maioria das vezes, a resposta é automática: basta um clique para fechar o aviso e continuar navegando. Mas você já parou para pensar no que realmente está autorizando? A escolha pode influenciar desde a sua experiência de navegação até a forma como seus dados são coletados e utilizados.
Afinal, o que são os cookies?
Apesar do nome curioso, cookies não são vírus nem programas maliciosos. Eles são pequenos arquivos armazenados no navegador que ajudam os sites a lembrar informações sobre você durante a navegação. Graças aos cookies, por exemplo, um site consegue manter seu login ativo, lembrar o idioma escolhido, guardar produtos no carrinho de compras ou registrar preferências de navegação. Em muitos casos, eles tornam a experiência mais rápida e personalizada.
Nem todos os cookies fazem a mesma coisa
Alguns são considerados essenciais para o funcionamento do site e permitem que serviços básicos continuem operando normalmente, sendo classificados como “necessários”. Outros são utilizados para medir o “desempenho” da página, analisar o comportamento/“preferências” dos visitantes ou personalizar anúncios com base nos seus interesses, conhecidos também como cookies de “marketing”. É justamente nessa última categoria que surgem as principais discussões sobre privacidade. Quanto maior a quantidade de informações coletadas, maior também a possibilidade de criação de perfis de consumo e hábitos de navegação.
Você precisa aceitar todos?
Nem sempre. Embora a LGPD não trate especificamente da “granularidade dos cookies”, seus princípios e regras sobre consentimento estimulam a adoção de mecanismos que permitem ao usuário escolher quais categorias de cookies deseja aceitar. Mais do que um simples aviso na tela, o banner de cookies representa uma oportunidade para que cada pessoa tenha maior controle sobre suas informações pessoais. Ler as opções disponíveis e compreender o que está sendo autorizado passou a fazer parte de uma navegação mais consciente.
Um clique pode fazer diferença
Aceitar todos os cookies não significa, necessariamente, abrir mão da privacidade. Da mesma forma, recusá-los não garante anonimato absoluto. O mais importante é compreender que cada autorização concedida permite diferentes formas de tratamento de dados.
Na prática, proteger a privacidade na internet não depende apenas da tecnologia ou das leis, mas também das escolhas que fazemos todos os dias. E uma delas pode começar com um simples clique.