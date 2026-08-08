Ao acessar um site, é comum aparecer uma mensagem perguntando se você aceita o uso de cookies. Na maioria das vezes, a resposta é automática: basta um clique para fechar o aviso e continuar navegando. Mas você já parou para pensar no que realmente está autorizando? A escolha pode influenciar desde a sua experiência de navegação até a forma como seus dados são coletados e utilizados.



Afinal, o que são os cookies?

Apesar do nome curioso, cookies não são vírus nem programas maliciosos. Eles são pequenos arquivos armazenados no navegador que ajudam os sites a lembrar informações sobre você durante a navegação. Graças aos cookies, por exemplo, um site consegue manter seu login ativo, lembrar o idioma escolhido, guardar produtos no carrinho de compras ou registrar preferências de navegação. Em muitos casos, eles tornam a experiência mais rápida e personalizada.



Nem todos os cookies fazem a mesma coisa

Alguns são considerados essenciais para o funcionamento do site e permitem que serviços básicos continuem operando normalmente, sendo classificados como “necessários”. Outros são utilizados para medir o “desempenho” da página, analisar o comportamento/“preferências” dos visitantes ou personalizar anúncios com base nos seus interesses, conhecidos também como cookies de “marketing”. É justamente nessa última categoria que surgem as principais discussões sobre privacidade. Quanto maior a quantidade de informações coletadas, maior também a possibilidade de criação de perfis de consumo e hábitos de navegação.