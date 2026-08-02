O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, rebateu as acusações do senador Flávio Bolsonaro (PL) e disse que o governo Lula investiu quase 80% mais no estado de São Paulo que na gestão anterior.

"O candidato Flávio Bolsonaro parece desconhecer a completa omissão do governo do próprio pai, Jair Bolsonaro, no financiamento ao governo de São Paulo e às prefeituras paulistas", afirmou.

A declaração é dada após o bolsonarista dizer que SP é boicotado pelo governo federal. "Alguém que desconta o ódio dele no povo paulista, porque tem o governador de São Paulo como inimigo", disse Flávio durante a convenção que confirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à reeleição.