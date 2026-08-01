Um funcionário prestador de serviços da Bombril esfaqueou e matou três colegas de trabalho na fábrica da empresa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 5h50 deste sábado (1º) na fábrica localizada no bairro Rudge Ramos, próximo à rodovia Anchieta.

Segundo a polícia, ele foi identificado como o operador de empilhadeira Claudio Henrique da Silva, 33. Ele estava de folga e doi até a fábrica para cometer o crime, ainda de acordo com a investigação.