01 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Funcionário mata três colegas em fábrica da Bombril

Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Fábrica da Bombril em São Bernardo do Campos, em SP
Fábrica da Bombril em São Bernardo do Campos, em SP

Um funcionário prestador de serviços da Bombril esfaqueou e matou três colegas de trabalho na fábrica da empresa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 5h50 deste sábado (1º) na fábrica localizada no bairro Rudge Ramos, próximo à rodovia Anchieta.

Segundo a polícia, ele foi identificado como o operador de empilhadeira Claudio Henrique da Silva, 33. Ele estava de folga e doi até a fábrica para cometer o crime, ainda de acordo com a investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas são o supervisor Edvaldo Santos da Silva, 44,, o conferente José Guilherme Victoriano de Moura, 54, e o operador de empilhadeira Douglas Souza Vieira, 39.

O documento menciona que testemunhas afirmaram que o homem teria sido vítima de bullying por parte de dois colegas.

No momento do ataque, um terceiro funcionário foi esfaqueado e morto ao tentar impedir a ação, segundo o boletim de ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi preso dentro da fábrica e encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Ele cometeu suicídio na carceragem da delegacia, disse a secretaria.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a Corregedoria da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do suicídio. A Polícia Civil está investigando os assassinatos.

Os quatro anos eram funcionários da TPC, uma empresa de logística, que presta serviços para a Bombril. A empresa lamentou o ocorrido. "Desde o primeiro momento, nossas equipes estão prestando todo o apoio e a assistência necessários. A companhia já iniciou a apuração das circunstâncias do ocorrido e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos".

A Bombril disse que acompanha a atuação da TPC junto às famílias, para oferecer assistência e acolhimento necessários ao momento. " Em tempo, a Bombril reforça que acionou os órgãos responsáveis, acompanha e colabora com as investigações; e repudia veementemente o ato, se solidarizando com as famílias das vítimas".

ONDE BUSCAR AJUDA

**CVV (Centro de Valorização da Vida)**

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188 ou pelo site www.cvv.org.br

**Mapa Saúde Mental**

Site mapeia diversos tipos de atendimento: www.mapasaudemental.com.br

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