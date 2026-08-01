Avião sai de SP ao fim do mundo, mas dá meia-volta após problemas
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Um voo da Gol que estava na metade do caminho entre Guarulhos e Ushuaia, na Argentina, província conhecida como "fim do mundo", precisou dar meia-volta e retornar ao aeroporto paulista, voando cerca de seis horas sem chegar ao destino.
Na última terça (28/7), a aeronave estava na metade do caminho quando precisou voltar por problemas técnicos. O Boeing 737 MAX 8 que operava o voo G3 7176 sobrevoava próximo à cidade costeira argentina de Bahía Blanca quando deu meia-volta e retornou para o Brasil. A aeronave, que havia decolado às 9h32, chegou de volta em Guarulhos seis horas e três minutos depois, às 15h35.
O avião foi trocado e a viagem reiniciada às 18h41, chegando a Ushuaia pouco depois da meia-noite, às 00h08 -nove horas depois do originalmente programado. Segundo apurou o UOL, a companhia optou por retornar a São Paulo porque o aeroporto de Guarulhos oferece melhor estrutura tanto para a troca da aeronave como para dar mais comodidade aos clientes, priorizando a segurança e seguindo as recomendações do setor para casos como esse. O tempo total de um voo direto até a cidade argentina é de 6 horas.
"A GOL informa que a aeronave do voo G3 7176, entre Guarulhos (GRU) e Ushuaia (USH), da terça-feira (28/07), apresentou problemas técnicos e retornou à sua origem. Após troca de aeronave em GRU, o voo decolou às 18h19 (hora local) e pousou na cidade argentina às 00h12 (horário local), sem intercorrências. A Companhia reforça que todas as ações em relação a este voo foram tomadas com foco na Segurança, valor 1 da GOL", disse comunicado enviado pela GOL ao UOL.
O problema técnico, não informado pela companhia, foi resolvido no mesmo dia. A aeronave do voo original, inclusive, fez nova viagem já na terça-feira, indo de Guarulhos (22h16) até Maceió (00h50).
A rota Guarulhos-Ushuaia é recente. O voo, inaugurado em 7 de julho, é voltado à alta temporada de inverno e estará em operação até 29 de agosto.
Conhecida como "fim do mundo", Ushuaia fica localizada na província da Terra do Fogo, na Argentina. Muito procurada por sua beleza natural, ela é a última grande cidade no extremo sul do continente e é famosa por ser o ponto de partida para a Antártida.