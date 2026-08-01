Um voo da Gol que estava na metade do caminho entre Guarulhos e Ushuaia, na Argentina, província conhecida como "fim do mundo", precisou dar meia-volta e retornar ao aeroporto paulista, voando cerca de seis horas sem chegar ao destino.

Na última terça (28/7), a aeronave estava na metade do caminho quando precisou voltar por problemas técnicos. O Boeing 737 MAX 8 que operava o voo G3 7176 sobrevoava próximo à cidade costeira argentina de Bahía Blanca quando deu meia-volta e retornou para o Brasil. A aeronave, que havia decolado às 9h32, chegou de volta em Guarulhos seis horas e três minutos depois, às 15h35.

O avião foi trocado e a viagem reiniciada às 18h41, chegando a Ushuaia pouco depois da meia-noite, às 00h08 -nove horas depois do originalmente programado. Segundo apurou o UOL, a companhia optou por retornar a São Paulo porque o aeroporto de Guarulhos oferece melhor estrutura tanto para a troca da aeronave como para dar mais comodidade aos clientes, priorizando a segurança e seguindo as recomendações do setor para casos como esse. O tempo total de um voo direto até a cidade argentina é de 6 horas.