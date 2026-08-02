A Caixa Econômica Federal sorteou na manhã deste domingo (2) o concurso 3039 da Mega-Sena, que teve o prêmio principal de R$ 97,2 milhões. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 135 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (2).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 21-58-53-16-14-39.

Houve 86 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 45.932,28. Outras 6.332 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.028,31.