02 de agosto de 2026
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LOTERIA

Mega-Sena 3039 acumula e premiação pode chegar a R$ 135 milhões

da Folhapress
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Arquivo/Agência Brasil
Valor pode chegar a R$ 135 milhões no próximo sorteio
Valor pode chegar a R$ 135 milhões no próximo sorteio

A Caixa Econômica Federal sorteou na manhã deste domingo (2) o concurso 3039 da Mega-Sena, que teve o prêmio principal de R$ 97,2 milhões. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 135 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (2).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 21-58-53-16-14-39.

Houve 86 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 45.932,28. Outras 6.332 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.028,31.

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