Dois helicópteros que combatiam um incêndio florestal colidiram neste domingo (2) na região da Ática, a cerca de 60 quilômetros de Atenas, na Grécia. O piloto de um dos helicópteros está desaparecido, segundo autoridades gregas.

Helicópteros colidiram durante operação de combate a incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros da Grécia, o acidente ocorreu na região de Psatha.

Uma gravação publicada pela página Forecast Weather Greece mostra os dois helicópteros voando em baixa altitude. Uma das aeronaves passou por cima da outra. As hélices da que estava abaixo atingiram a parte inferior da que estava acima. A agência de notícias Reuters informou que não conseguiu verificar a autenticidade das imagens.