Helicópteros de combate a incêndios florestais colidem no ar
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Dois helicópteros que combatiam um incêndio florestal colidiram neste domingo (2) na região da Ática, a cerca de 60 quilômetros de Atenas, na Grécia. O piloto de um dos helicópteros está desaparecido, segundo autoridades gregas.
Helicópteros colidiram durante operação de combate a incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros da Grécia, o acidente ocorreu na região de Psatha.
Uma gravação publicada pela página Forecast Weather Greece mostra os dois helicópteros voando em baixa altitude. Uma das aeronaves passou por cima da outra. As hélices da que estava abaixo atingiram a parte inferior da que estava acima. A agência de notícias Reuters informou que não conseguiu verificar a autenticidade das imagens.
Após o impacto, o helicóptero que estava abaixo caiu imediatamente. O outro, conseguiu pousar.
O piloto do helicóptero que caiu está desaparecido. A aeronave foi localizada e equipes de resgate estão em busca do profissional. Não há informações se havia outras pessoas a bordo. Já a tripulação do outro helicóptero foi resgatada.
Destruição de casas
O fogo atinge região da Ática, próxima de Atenas. O incêndio florestal queimou mais de cem residências em Porto Germeno, no Golfo de Corinto, a noroeste da capital grega.
O objetivo dos bombeiros é proteger cidade costeira de 30 mil habitantes. As equipes de combate ao incêndio estão concentrando esforços para impedir que as chamas cheguem a Megara.
O premiê grego falou sobre a gravidade dos incêndios enfrentados pelo país. Primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis afirmou que há momentos em que "a força da natureza e a intensidade das condições climáticas superam qualquer planejamento humano e toda capacidade operacional".
O calor e a seca agravam cenário. A Europa enfrenta um verão marcado por ondas de calor recordes e escassez de chuvas. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas aumentam a frequência e a intensidade de eventos extremos, como os incêndios florestais.