Memphis é aguardado no Corinthians terça para fechar renovação
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O atacante Memphis Depay é aguardado no Corinthians nesta terça-feira (4) para acertar os detalhes finais da renovação contratual.
O jogador desembarcará no Brasil em voo particular que deixará a Europa entre o fim da noite de segunda-feira e o início da madrugada de terça-feira, no horário de Brasília, para se apresentar no CT Joaquim Grava.
O clube pretende submeter o holandês a exames médicos antes da assinatura do novo contrato. Já Memphis faz questão de firmar presencialmente a extensão do vínculo, que será válida até o meio de 2028.
As partes já têm um acordo encaminhado e chegaram a assinar algumas minutas. Ainda assim, a renovação só será considerada concluída após a assinatura definitiva do contrato.
Em meio à pressão política sobre a diretoria, o Corinthians adota cautela em relação às condições físicas do atleta. Por isso, optou por oficializar o acordo apenas depois da realização dos exames.
Presença contra o Inter
Com a programação definida para o retorno ao Brasil, a presença de Memphis na partida contra o Internacional, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, fica bastante dificultada. O desejo do atacante era disputar alguns minutos diante do Colorado para ganhar ritmo antes dos confrontos contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 13 e 20 de agosto.
Memphis pretendia retornar ao Brasil ainda na última semana. No entanto, só confirmou a viagem após receber a versão do contrato e encaminhá-la para análise de seu corpo jurídico, o que ocorreu na noite da última quarta-feira.
A troca de minutas, primeiro passo formal da renovação, aconteceu na sexta-feira. A partir desse momento, o jogador iniciou o planejamento da volta ao Brasil, onde se apresentará após passar férias em Ibiza, na Espanha, e permanecer nos últimos dias na Holanda.
A negociação avançou de forma mais significativa no último fim de semana. O principal fator para isso foi a aceitação, por parte do atleta, das condições apresentadas pelo Corinthians.
Novo acordo
Memphis aceitou reduzir o salário para cerca de R$ 2 milhões mensais. A maior parte desse valor será paga pelo orçamento do futebol, enquanto aproximadamente 25% virão de ações de marketing.
O novo contrato também prevê que o Corinthians deixe de arcar com algumas despesas do jogador. Entre elas estão a hospedagem em um hotel de luxo na região central de São Paulo e os custos com profissionais como segurança, motorista e cozinheira.
Memphis também aceitou fixar o valor em R$ 42 milhões, desconsiderando multas e juros. O Corinthians quitará esse montante de forma parcelada até o fim do contrato. Os pagamentos começarão apenas em fevereiro de 2027.