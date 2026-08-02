O atacante Memphis Depay é aguardado no Corinthians nesta terça-feira (4) para acertar os detalhes finais da renovação contratual.

O jogador desembarcará no Brasil em voo particular que deixará a Europa entre o fim da noite de segunda-feira e o início da madrugada de terça-feira, no horário de Brasília, para se apresentar no CT Joaquim Grava.

O clube pretende submeter o holandês a exames médicos antes da assinatura do novo contrato. Já Memphis faz questão de firmar presencialmente a extensão do vínculo, que será válida até o meio de 2028.