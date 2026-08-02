Começa nesta segunda-feira (3) a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada a crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A ação, que se estenderá até 1º de setembro, terá o Dia D de mobilização em 22 de agosto, um sábado, quando postos de saúde estarão abertos.

Em 2025, a campanha aconteceu em outubro. Neste ano, a antecipação se deve ao período eleitoral.

Serão ofertados em todo o país os imunizantes BCG, DTP, pentavalente, tríplice viral, poliomielite inativada, pneumocócica 20, meningocócica C, meningocócica ACWY, além daqueles que protegem contra hepatite A, hepatite B, rotavírus, influenza, coronavírus, febre amarela, varicela e HPV.

Novo reforço da poliomielite