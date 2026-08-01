SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi oficializado como candidato de seu partido à reeleição no estado ao lado de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, em uma convenção realizada na manhã deste sábado (1º) no Ginásio do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Tarcísio fez um discurso de agradecimento ao partido, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que disse ser amado por todos, e apresentou balanço de seu primeiro mandato com promessas para uma eventual nova gestão, intercaladas com críticas indiretas ao adversário no estado, Fernando Haddad (PT). Ele evitou falar diretamente sobre Lula (PT).

"Queria agradecer, Flávio, ao presidente Bolsonaro, que me abriu essa porta lá atrás, que me permitiu fazer aquilo que eu gostava, fazer infraestrutura pelo Brasil, que me incentivou. Uma pessoa, Flávio, que nunca trouxe vitória nenhuma para ele, sempre compartilhava comigo. Ele me fez, e ele teve essa ideia, ele tinha genialidade, ele tinha o carisma que eu nunca vi igual, e ele me abriu essa porta. Nós amamos seu pai, nós amamos Jair Messias Bolsonaro", disse.