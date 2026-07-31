Yuri perde gol, sai machucado, e Corinthians empata com Athletico
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Corinthians e Athletico-PR empataram por 0 a 0 na noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Timão criou as principais oportunidades da partida, mas não conseguiu aproveitar. A melhor delas foi com Yuri Alberto, que entrou no intervalo e ficou cara a cara com o goleiro Santos, mas não finalizou bem.
O centroavante, porém, deixou o gramado aos 30 minutos do segundo tempo após sentir uma fisgada na coxa direita. Yuri saiu de maca e chorando, aumentando a preocupação do Corinthians para a sequência da temporada.
O Corinthians também perdeu Zakaria Labyad durante a partida. Nos acréscimos do primeiro tempo, o meia marroquino torceu o joelho esquerdo sozinho e deixou o campo preocupando a comissão técnica e o departamento médico do clube.
O Corinthians agora vira a chave para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nos próximos sete dias, o Timão fará os dois confrontos contra o Internacional.
O primeiro duelo acontece neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, 6 de agosto, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.
O Athletico-PR também terá compromisso pela competição eliminatória. O Furacão recebe o Vitória na próxima segunda-feira, 3 de agosto, às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo de volta será disputado três dias depois, em 6 de agosto, às 20h (de Brasília), em Salvador.
30 minutos, um gol perdido e uma lesão
O roteiro do jogo para Yuri Alberto foi de pesadelo.
Um dos principais atletas do Corinthians, o atacante foi preservado do time titular, assim como a maior parte da equipe, em razão da sequência decisiva que o clube terá nos próximos sete dias, com os dois confrontos contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
No entanto, a lesão de Zakaria Labyad nos acréscimos do primeiro tempo e a pouca produtividade ofensiva do Corinthians na etapa inicial fizeram Fernando Diniz acionar o camisa 9 no intervalo. Jesse Lingard atuou como falso nove, e o Timão criou apenas uma chance clara antes do intervalo, em cabeceio de Matheuzinho como elemento surpresa.
Aos 19 minutos do segundo tempo, Yuri quase marcou um golaço ao arriscar de longa distância e exigir grande defesa do goleiro Santos.
No lance seguinte, porém, teve a principal oportunidade da partida. Após ótimo lançamento de Allan, o centroavante ganhou da marcação, saiu cara a cara com o goleiro athleticano, mas se atrapalhou na finalização e não acertou a bola em cheio.
Aos 30 minutos, Yuri desabou no gramado, sinalizou uma fisgada na coxa esquerda e precisou ser substituído. O atacante deixou o campo chorando e preocupa o Corinthians para a sequência da temporada.
Lances importantes
O técnico Fernando Diniz preservou sete atletas que formam a base titular do Corinthians: Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, André Ramalho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio César e Yuri Alberto. Além disso, improvisou o volante Raniele como zagueiro e o lateral-direito Matheuzinho como ala pela esquerda diante das ausências de Matheus Bidu (dores no púbis) e Fabrizio Angileri (suspenso). Do meio para frente, Matheus Pereira atuou como o meia mais avançado, enquanto Jesse Lingard foi a referência no ataque.
No único lance de perigo do primeiro tempo, Matheuzinho obrigou o goleiro Santos a fazer grande defesa. Aos 23 minutos, Carrillo cobrou lateral pela direita e acionou Allan, que cruzou na medida para a boa infiltração de Matheuzinho na entrada da pequena área. O lateral corintiano cabeceou firme, mas o goleiro athleticano defendeu no reflexo. Lingard ainda tentou aproveitar o rebote, mas não conseguiu cabecear bem, facilitando a nova intervenção de Santos.
Perto dos acréscimos do primeiro tempo, jogadores de Corinthians e Athletico-PR se envolveram em uma confusão após Benavídez empurrar Matheuzinho sem a bola, depois de uma disputa entre o lateral corintiano e Gilberto, do Furacão. Após o bate-boca, a arbitragem aplicou cartão amarelo para Benavídez, Jadson e para o técnico Fernando Diniz, que reclamou do lance.
Já nos acréscimos da etapa inicial, Zakaria Labyad torceu sozinho o joelho esquerdo e desabou no gramado chorando. O meia deixou o campo de maca e foi substituído por Yuri Alberto no intervalo.
No segundo tempo, o Corinthians procurou ser mais agressivo e criou boa chance com Kaio César, que entrou no intervalo. Antes, o atacante já havia aplicado uma caneta em Mendoza. Depois, recebeu a bola pela direita, puxou para o meio e soltou a bomba. A finalização passou à direita do gol defendido por Santos.
Aos 21 minutos, o Corinthians recuperou a posse de bola no meio-campo e acionou rapidamente Yuri Alberto. O centroavante dominou e arriscou de longe, obrigando Santos a fazer uma grande defesa, de mão trocada.
No lance seguinte, Allan fez um lançamento do campo de defesa e encontrou Yuri Alberto. O camisa 9 ganhou da marcação, saiu cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu finalizar em cheio. Santos fez a defesa e evitou o gol corintiano.
Aos 27 minutos do segundo tempo, o Athletico-PR finalmente criou sua grande chance na partida ao acertar o travessão de Hugo Souza. João Cruz cobrou escanteio, Gilberto escorou para a entrada da pequena área e Viveros cabeceou. A bola ainda tocou caprichosamente no travessão antes de sair.