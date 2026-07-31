O presidente Lula (PT) admitiu na quinta-feira (30) considerar a possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interfira nas eleições brasileiras para apoiar Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Eles [EUA] vão tentar interferir aqui, tentando ajudar o lado de lá a ganhar as eleições", disse em entrevista ao podcast Inteligência LTDA. "E, muito mais [que Trump], o Marco Rubio, que é o secretario de Estado dele."

"Eu não tô preocupado com isso. A minha conversa pessoal com ele foi muito boa, mas não é o que acontece quando a gente sai da reunião"