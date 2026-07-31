01 de agosto de 2026
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POLÍTICA

Lula admite risco de interferência de Trump nas eleições

Por Mariana Brasil | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Ricardo Stuckert
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Podcast Inteligência LTDA, no Palácio do Alvorada
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Podcast Inteligência LTDA, no Palácio do Alvorada

O presidente Lula (PT) admitiu na quinta-feira (30) considerar a possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interfira nas eleições brasileiras para apoiar Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Eles [EUA] vão tentar interferir aqui, tentando ajudar o lado de lá a ganhar as eleições", disse em entrevista ao podcast Inteligência LTDA. "E, muito mais [que Trump], o Marco Rubio, que é o secretario de Estado dele."

"Eu não tô preocupado com isso. A minha conversa pessoal com ele foi muito boa, mas não é o que acontece quando a gente sai da reunião"

Na véspera, o petista já havia feito críticas a Milei e a Trump durante fala na convenção do PSB, em Brasília. Lula disse que não deixaria "ninguém meter o bedelho" nas eleições brasileiras, em referência ao argentino e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Itamaraty recusou o visto a dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos na semana passada. Segundo o jornal The Washington Post, Trump planejava mandar os auxiliares para lançar dúvidas sobre a integridade e a transparência do processo eleitoral brasileiro.

Já o líder da Argentina se referiu ao presidente brasileiro como "presidiário" e fez ofensas ao Brasil ao participar da convenção do PL, em São Paulo, em apoio a Flávio Bolsonaro.

"Enquanto eu for presidente, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras", declarou Lula na convenção do PSB. "Nessa semana, tivemos que negar o visto para dois jovens que eles mandaram para se intrometer as eleições brasileiras. Nós negamos o visto."

"Vocês viram a patacoada que fizeram aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada porque a minha relação é de chefe de Estado e eu gosto muito do povo argentino e não vou ficar trocando 'coisa' com aquela 'coisa'", afirmou.

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