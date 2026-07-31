Lula admite risco de interferência de Trump nas eleições
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O presidente Lula (PT) admitiu na quinta-feira (30) considerar a possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interfira nas eleições brasileiras para apoiar Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
"Eles [EUA] vão tentar interferir aqui, tentando ajudar o lado de lá a ganhar as eleições", disse em entrevista ao podcast Inteligência LTDA. "E, muito mais [que Trump], o Marco Rubio, que é o secretario de Estado dele."
"Eu não tô preocupado com isso. A minha conversa pessoal com ele foi muito boa, mas não é o que acontece quando a gente sai da reunião"
Na véspera, o petista já havia feito críticas a Milei e a Trump durante fala na convenção do PSB, em Brasília. Lula disse que não deixaria "ninguém meter o bedelho" nas eleições brasileiras, em referência ao argentino e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O Itamaraty recusou o visto a dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos na semana passada. Segundo o jornal The Washington Post, Trump planejava mandar os auxiliares para lançar dúvidas sobre a integridade e a transparência do processo eleitoral brasileiro.
Já o líder da Argentina se referiu ao presidente brasileiro como "presidiário" e fez ofensas ao Brasil ao participar da convenção do PL, em São Paulo, em apoio a Flávio Bolsonaro.
"Enquanto eu for presidente, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras", declarou Lula na convenção do PSB. "Nessa semana, tivemos que negar o visto para dois jovens que eles mandaram para se intrometer as eleições brasileiras. Nós negamos o visto."
"Vocês viram a patacoada que fizeram aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada porque a minha relação é de chefe de Estado e eu gosto muito do povo argentino e não vou ficar trocando 'coisa' com aquela 'coisa'", afirmou.