Em 2 dias, Palmeiras rejeita R$ 320 mi que cumpririam orçamento
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O Palmeiras abriu mão de duas propostas nos últimos dias que poderiam resolver o problema da meta orçada em venda de jogadores para o ano de 2026: R$ 400 milhões.
O Palmeiras recusou uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) do Spartak Moscou por Flaco López, e abriu mão de uma oferta total de 30 milhões de euros (R$ 175 milhões) por Allan -o clube inglês procurou a direção alviverde para entender a situação do atleta e sinalizou essas cifras.
Em ambos os casos, o Palmeiras avisou os clubes interessados que não tem nenhum interesse em negociá-los nesse momento. A ideia da direção é segurar todos os principais jogadores do elenco com o objetivo de conquistar todos os títulos disponíveis na temporada (Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores).
As propostas somadas superam os R$ 320 milhões e deixariam o Palmeiras tranquilo com a meta orçamentária em vendas para o ano. O time paulista fechou os cinco primeiros meses do ano com o déficit de R$ 66 milhões, e negociar atletas neste momento seria uma boa saída para equilibrar as contas.
Os valores apresentados sequer fizeram o Palmeiras cogitar a venda neste momento. A direção vê os dois atacantes muito valorizados no mercado da bola, e acredita que consegue o dobro por Flaco e pelo menos 40 milhões de euros (R$ 234 milhões) por Allan.
Leila Pereira foi questionada sobre o tema há algumas semanas e afirmou que será criativa para manter as contas em dia: "Tenho que ter criatividade. Todo ano eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Vou fazer isso. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa. Dou um jeito".
Quanto falta para bater a meta de vendas?
As principais vendas do Palmeiras até o momento são Facundo Torres (Austin FC) e Aníbal Moreno (River Plate), que somados arrecadaram cerca de R$ 85 milhões.
Além disso, o Palmeiras somou valores nas transferências de Jhon Jhon (R$ 23 milhões), Naves (R$ 15 milhões), Breno Lopes (R$ 7,5 milhões), Pedro Lima (R$ 7 milhões) e Gabriel Silva (R$ 8 milhões), totalizando pouco mais de R$ 145 milhões.
Faltam pouco mais de R$ 250 milhões para a diretoria do Palmeiras cumprir o orçamento inicial de vendas.