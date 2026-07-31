O Palmeiras abriu mão de duas propostas nos últimos dias que poderiam resolver o problema da meta orçada em venda de jogadores para o ano de 2026: R$ 400 milhões.

O Palmeiras recusou uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) do Spartak Moscou por Flaco López, e abriu mão de uma oferta total de 30 milhões de euros (R$ 175 milhões) por Allan -o clube inglês procurou a direção alviverde para entender a situação do atleta e sinalizou essas cifras.

Em ambos os casos, o Palmeiras avisou os clubes interessados que não tem nenhum interesse em negociá-los nesse momento. A ideia da direção é segurar todos os principais jogadores do elenco com o objetivo de conquistar todos os títulos disponíveis na temporada (Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores).