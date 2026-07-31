O ex-zagueiro Franco Baresi, ídolo histórico do Milan e da seleção italiana, morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (31).

A morte do lendário defensor foi confirmada pelo Milan. Baresi foi um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial e era vice-presidente honorário do clube italiano desde 2020.

O clube não divulgou a causa da morte. No entanto, em agosto de 2025, o ex-jogador passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão.