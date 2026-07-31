Homem de 30 anos é preso em flagrante após atacar a companheira com golpes de faca dentro de uma UBS em Osasco, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (29),

A agressão começou na rua, e a mulher de 36 anos correu para a UBS Vasco da Rocha, no bairro Veloso, em busca de proteção. O suspeito, identificado como Caique Galvão do Carmo, a perseguiu e continuou o ataque no saguão da unidade.

Recepcionista relatou à polícia que a vítima entrou na UBS ferida e ensanguentada. Cerca de dez minutos depois, o homem entrou com uma faca de cozinha e passou a golpeá-la, conforme o boletim de ocorrência.