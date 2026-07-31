Homem é preso após esfaquear companheira dentro de UBS
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Homem de 30 anos é preso em flagrante após atacar a companheira com golpes de faca dentro de uma UBS em Osasco, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (29),
A agressão começou na rua, e a mulher de 36 anos correu para a UBS Vasco da Rocha, no bairro Veloso, em busca de proteção. O suspeito, identificado como Caique Galvão do Carmo, a perseguiu e continuou o ataque no saguão da unidade.
Recepcionista relatou à polícia que a vítima entrou na UBS ferida e ensanguentada. Cerca de dez minutos depois, o homem entrou com uma faca de cozinha e passou a golpeá-la, conforme o boletim de ocorrência.
Quando a faca quebrou, o suspeito continuou as agressões com a lâmina e socos, batendo a cabeça da vítima contra o chão. A testemunha afirmou ter ouvido o homem dizer: "Vou te matar".
Imagens de segurança mostram o homem entrando e saindo da UBS para continuar os golpes, de acordo com o registro policial. Pacientes tentaram defender a mulher, e ele interrompeu o ataque.
Guardas civis municipais localizaram o suspeito nas proximidades, com apoio da Polícia Militar. Ele foi levado ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde a Polícia Civil o autuou por tentativa de feminicídio.
O Samu socorreu a mulher e a levou ao Hospital Municipal Antônio Giglio. Ela permanece internada sob cuidados médicos.
Facas encontradas no local foram apreendidas para perícia. A autoridade policial pediu a prisão preventiva do suspeito.
Em depoimento, o homem disse que mantinha relacionamento com a vítima havia cerca de dois meses e atribuiu o ataque a uma suposta traição. O UOL entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não teve resposta.