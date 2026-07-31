Fonseca pode enfrentar atual campeão nas oitavas em Montreal
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João Fonseca conheceu o caminho que terá de enfrentar no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O sorteio da chave principal de simples masculino foi realizado nesta sexta-feira (31).
Estrelas fora da competição beneficiaram Fonseca no sorteio. Sem Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, o brasileiro se tornou cabeça de chave em Montreal e, portanto, folgará na primeira rodada.
O adversário exato ainda não está definido. Após a folga, o brasileiro terá pela frente um rival vindo do classificatório, que será realizado neste sábado (1).
Fonseca pode enfrentar o atual campeão do torneio nas oitavas. O norte-americano Ben Shelton, oitavo no ranking, defenderá o título e caiu do lado da chave de Fonseca. O tcheco Jakub Mensik, algoz do brasileiro em Roland Garros, também é um possível adversário nas quartas.
Zverev favorito. O tenista alemão, campeão em Roland Garros e finalista em Wimbledon, assumirá o protagonismo no torneio sem a presença de Sinner, Djokovic e Alcaraz. O canadense Félix Auger-Aliassime, número 4 do mundo, tentará levantar a taça em casa.
O Masters 1000 de Montreal começa no domingo (2), após o classificatório do dia anterior. Fonseca fará sua estreia entre terça (4) e quarta-feira (5). A competição terminará no dia 13.