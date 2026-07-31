O Republicanos marcou sua convenção para terça-feira (4) e deve rejeitar uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro (PL), de acordo com três parlamentares da cúpula do partido e dois dirigentes nacionais.

O presidente da legenda, deputado federal Marcos Pereira (SP), está finalizando uma consulta aos diretórios estaduais, e a maioria teria optado pela neutralidade na eleição presidencial - uma exceção é São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que defende a coligação com o PL.

Nesta sexta-feira (31), o PP confirmou que também não apoiará a candidatura de Flávio, apesar da pressão feita pelo PL para que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) aceitasse concorrer como vice na chapa.