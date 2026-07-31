Ministério Público de São Paulo abre inquérito para investigar a entrada de policiais militares armados em escola após denúncia sobre um desenho da orixá Iansã. O caso ocorreu na EMEI Antônio Bento, na Zona Oeste da capital.

Inquérito civil apura a conduta dos policiais militares que foram à unidade de educação infantil após o pai de uma aluna chamar a PM. A investigação reúne depoimentos, documentos e imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes.

Promotoria afirma que os elementos analisados até agora não indicam crime que justificasse a ação policial na escola. O procedimento classifica a diligência como "injustificada" e vai apurar possível violação ao direito à educação e à atividade pedagógica.