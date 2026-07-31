31 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

MP apura entrada de PMs armados em escola por desenho de orixá

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Tenente acusou diretora de escola de tentar 'ditar ideologia' após desenho de orixá
Tenente acusou diretora de escola de tentar 'ditar ideologia' após desenho de orixá

Ministério Público de São Paulo abre inquérito para investigar a entrada de policiais militares armados em escola após denúncia sobre um desenho da orixá Iansã. O caso ocorreu na EMEI Antônio Bento, na Zona Oeste da capital.

Inquérito civil apura a conduta dos policiais militares que foram à unidade de educação infantil após o pai de uma aluna chamar a PM. A investigação reúne depoimentos, documentos e imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes.

Promotoria afirma que os elementos analisados até agora não indicam crime que justificasse a ação policial na escola. O procedimento classifica a diligência como "injustificada" e vai apurar possível violação ao direito à educação e à atividade pedagógica.

Secretaria da Segurança Pública decidiu não abrir inquérito policial militar nem sindicância contra os agentes em apuração preliminar. O órgão entendeu que não havia indícios de transgressão disciplinar.

Episódio ocorreu em 11 de novembro de 2025, quando o pai de uma aluna de 4 anos alegou que a filha era obrigada a participar de uma "aula de religião africana". A denúncia foi feita depois que a criança produziu um desenho da orixá Iansã.

Secretaria da Segurança Pública confirmou depois que o pai da estudante é soldado da Polícia Militar da ativa. Doze policiais entraram na escola, e um deles portava um fuzil.

Imagens das câmeras corporais mostram uma discussão entre o tenente responsável pela ocorrência e a diretora da escola. O policial diz que a educadora tentava "ditar sua ideologia", enquanto ela afirma que a atividade tinha base no livro infantil Ciranda de Aruanda.

Polícia Civil indiciou o pai da aluna por intolerância religiosa em março deste ano. Em junho, uma apuração concluiu que os policiais seguiram o protocolo da PM e encerrou a investigação antes da análise integral das imagens das câmeras corporais.

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