A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deve confirmar sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal em convenção do partido marcada para domingo (2), às 17h. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é esperado no evento.

Aliados da ex-primeira-dama dizem que ela ainda não decidiu de vez se será candidata e que deve bater o martelo apenas no domingo - a tendência, porém, é que ela aceite disputar a eleição.

Após a recente conciliação entre o presidenciável e sua madrasta, esse deve ser o primeiro evento eleitoral em que os membros do clã Bolsonaro vão dividir o palanque. De acordo com integrantes da equipe de Flávio, a convenção do PL-DF está prevista em sua agenda até agora.