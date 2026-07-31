O Santos deixa o Brasileirão de lado neste sábado (1º) e se prepara para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Remo. A partida entre os clubes vai acontecer na Vila Belmiro, em São Paulo, às 21h.
Vindo de uma classificação às oitavas da Copa Sul-Americana, o peixe deve aproveitar o embalo para chegar ao melhor resultado no jogo de ida. Com isso em mente, o treinador Cuca confirmou a lista após os treinos de preparação desta sexta-feria (31) e tem Neymar como titular.
A péssima notícia é o desfalque do atacante Moisés. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e não tem previsão de retorno.
Na demais posições, Cuca deve usar os seus principais jogadores para o confronto, além de contar com Gabigol.
Pelo Remo, o técnico Léo Condé também vai usar os melhores atletas do seu elenco para vencer e levar o jogo de volta para Belém (PA), mas já tem três baixas no elenco. O Volante Patrick e o zagueiro Zé Ivaldo pertencem ao Santos e não podem jogar por motivos contratuais. Tchamba teve uma lesão muscular e também está fora do confronto.
O Leão Azul já conseguiu um feito na Copa do Brasil ao quebrar um jejum de 23 anos sem conseguir disputar as oitavas do campeonato. Para isso, venceu o Bahia por 3 a 1, em Salvador, no jogo de ida, e 2 a 1, no jogo de volta, em Belém.
Santos x Remo
Data: às 21h deste sábado
Local: Vila Belmiro, em São Paulo
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Onde assistir: Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view)