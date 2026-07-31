O Santos deixa o Brasileirão de lado neste sábado (1º) e se prepara para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Remo. A partida entre os clubes vai acontecer na Vila Belmiro, em São Paulo, às 21h.

Vindo de uma classificação às oitavas da Copa Sul-Americana, o peixe deve aproveitar o embalo para chegar ao melhor resultado no jogo de ida. Com isso em mente, o treinador Cuca confirmou a lista após os treinos de preparação desta sexta-feria (31) e tem Neymar como titular.

A péssima notícia é o desfalque do atacante Moisés. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e não tem previsão de retorno.