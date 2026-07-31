Aliados do presidente Lula (PT) e integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) fizeram uma ofensiva pelo Podemos, que tende a se manter neutro e evitar alianças com ambos os presidenciáveis.

A convenção da sigla ocorreu nesta quinta (30) e delegou poderes para que a executiva do partido bata o martelo sobre a neutralidade até a próxima quarta-feira (5).

Emissários da campanha bolsonarista ainda não desistiram, apesar da resistência do partido, e ainda tentam convencer o Podemos a fazer uma coligação. O Planalto, por sua vez, entrou em ação para garantir a neutralidade do partido presidido pela deputada Renata Abreu (SP), assim como fez com Republicanos e PP.