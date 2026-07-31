O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, reconheceu as falhas no gramado da Neo Química Arena, apontadas pelo elenco e pela comissão técnica após o empate nesta quinta-feira (30) contra o Athletico-PR, e prometeu a melhora do campo em até seis dias.

"Houve um compromisso geral aqui de uma força-tarefa de seis dias para que até o jogo contra o Inter o gramado já esteja melhor, e que siga numa melhoria contínua até que a Neo Química Arena volte a ser o melhor gramado do Brasil como sempre foi", afirmou Paz em vídeo publicado hoje após reunião entre o clube e a empresa responsável pela manutenção do gramado.

A grama da Arena foi alvo de duras críticas de Fernando Diniz após o jogo contra o Athletico, em que Zakaria Labyad saiu lesionado. "Esse é o pior gramado desde que a Arena foi inaugurada. Se fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado."

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