Paz reconhece falhas no gramado do Corinthians e promete melhora
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O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, reconheceu as falhas no gramado da Neo Química Arena, apontadas pelo elenco e pela comissão técnica após o empate nesta quinta-feira (30) contra o Athletico-PR, e prometeu a melhora do campo em até seis dias.
"Houve um compromisso geral aqui de uma força-tarefa de seis dias para que até o jogo contra o Inter o gramado já esteja melhor, e que siga numa melhoria contínua até que a Neo Química Arena volte a ser o melhor gramado do Brasil como sempre foi", afirmou Paz em vídeo publicado hoje após reunião entre o clube e a empresa responsável pela manutenção do gramado.
A grama da Arena foi alvo de duras críticas de Fernando Diniz após o jogo contra o Athletico, em que Zakaria Labyad saiu lesionado. "Esse é o pior gramado desde que a Arena foi inaugurada. Se fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado."
Reunião nesta sexta-feira
Diante das críticas, o clube e membros da World Sports, que cuida da grama da Neo Química Arena, se reuniram para debater soluções para o problema. Segundo Paz, a expectativa era de que o gramado tivesse boas condições já na partida contra o Remo, a primeira após a pausa para a Copa do Mundo.
"A evolução que se esperava não teve, e tivemos esse problema principalmente no jogo contra o Athletico", disse.
O executivo disse que a empresa entendeu que deveria realizar a troca do gramado no inverno, durante a disputa do Mundial: "Viemos conversar com a empresa, cobrar uma solução. Eles reconheceram o erro, que não aconteceu como planejavam."
"Nós do futebol fomos pegos de surpresa, porque a expectativa não era essa. E, aqui, juntamos as mãos, reconhecendo a situação e buscando a solução para o jogo contra o Inter ter o gramado melhor e ao longo dos próximos jogos voltar a ter o gramado que sempre foi", completou Paz.
A reportagem procurou a World Sports, que ainda não se posicionou oficialmente sobre os problemas relatados no gramado da Neo Química Arena.