O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão na coxa direita e será desfalque do Palmeiras na partida contra o Fortaleza, no domingo (2), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O defensor de 33 anos sentiu a lesão na goleada contra o Vitória, passou por exames e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Palmeiras informou que o zagueiro já está em processo de recuperação.

A lesão é considerada moderada, mas o Palmeiras não vê Gómez perdendo muitos jogos. O atleta é um dos mais fortes do elenco e tolerante à dor.