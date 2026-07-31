Gustavo Gómez sofre lesão na coxa e vira desfalque no Palmeiras
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O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão na coxa direita e será desfalque do Palmeiras na partida contra o Fortaleza, no domingo (2), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O defensor de 33 anos sentiu a lesão na goleada contra o Vitória, passou por exames e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Palmeiras informou que o zagueiro já está em processo de recuperação.
A lesão é considerada moderada, mas o Palmeiras não vê Gómez perdendo muitos jogos. O atleta é um dos mais fortes do elenco e tolerante à dor.
Gómez foi baixa no treino de hoje na Academia de Futebol. Além dele, o zagueiro Bruno Fuchs, ainda em recuperação de uma cirurgia de apendicite, também foi desfalque.
Abel Ferreira convocou uma atividade com trabalhos de movimentação, finalizações e simulações de jogo. O atacante Paulinho, desfalque no último jogo, treinou integrado ao elenco.
Os jogadores que tiveram maior minutagem na vitória sobre o Vitória, na última quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro, fizeram apenas parte da atividade e foram liberados mais cedo para controle de carga.