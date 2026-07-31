31 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SUSPEITO

FAB intercepta avião vindo da Bolívia e força pouso com tiro

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/FAB
A aeronave foi interceptada por dois caças A-29 Super Tucano em ação conjunta com a Polícia Federal e Militar
A aeronave foi interceptada por dois caças A-29 Super Tucano em ação conjunta com a Polícia Federal e Militar

Uma aeronave vinda da Bolívia foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira) e precisou fazer um pouso forçado na manhã desta sexta-feira (31), em Mato Grosso do Sul.

Avião foi considerado suspeito por não ter plano de voo, não realizar contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e possuir matrícula não identificada. A aeronave foi interceptada por dois caças A-29 Super Tucano em ação conjunta com a Polícia Federal e Militar do Mato Grosso do Sul.

Aeronave foi abordada, mas não obedeceu à ordem de parada. Segundo a FAB, os pilotos da Força realizaram todas as medidas de policiamento, porém, como não houve a colaboração da aeronave, foram disparados tiros contra o avião. A medida é o último recurso do protocolo de defesa aérea do Brasil e visa impedir a continuidade de um voo.

Após os disparos, a aeronave fez um pouso forçado em uma pista não preparada a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande (MS). Um helicóptero da Polícia Militar foi enviado para a região, mas encontrou apenas a aeronave abandonada, sem nenhum tripulante no local.

Ninguém foi preso. A FAB não informou se alguma carga era transportada na aeronave.

Comentários

Comentários