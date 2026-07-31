Uma aeronave vinda da Bolívia foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira) e precisou fazer um pouso forçado na manhã desta sexta-feira (31), em Mato Grosso do Sul.

Avião foi considerado suspeito por não ter plano de voo, não realizar contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e possuir matrícula não identificada. A aeronave foi interceptada por dois caças A-29 Super Tucano em ação conjunta com a Polícia Federal e Militar do Mato Grosso do Sul.

Aeronave foi abordada, mas não obedeceu à ordem de parada. Segundo a FAB, os pilotos da Força realizaram todas as medidas de policiamento, porém, como não houve a colaboração da aeronave, foram disparados tiros contra o avião. A medida é o último recurso do protocolo de defesa aérea do Brasil e visa impedir a continuidade de um voo.