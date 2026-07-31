Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com pelo menos sete suspeitos de tráfico de drogas próximo à cabeceira da pista do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira (31).

De acordo com um delegado, a Polícia Federal foi averiguar uma informação de tráfico de drogas quando percebeu o grupo tentando acessar a área do aeroporto por uma cerca que fica ao lado de um rio. A grade foi cortada.

Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos teriam começado a atirar com fuzis e fugiram para dentro de uma mata. Na correria, abandonaram quatro caixas com cocaína no local.