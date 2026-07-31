PF troca tiros com traficantes em área do aeroporto de Guarulhos
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Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com pelo menos sete suspeitos de tráfico de drogas próximo à cabeceira da pista do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira (31).
De acordo com um delegado, a Polícia Federal foi averiguar uma informação de tráfico de drogas quando percebeu o grupo tentando acessar a área do aeroporto por uma cerca que fica ao lado de um rio. A grade foi cortada.
Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos teriam começado a atirar com fuzis e fugiram para dentro de uma mata. Na correria, abandonaram quatro caixas com cocaína no local.
Após investigar um avião da Qatar Airways, que estava parado próximo do local e tinha como destino o continente europeu, a PF encontrou cinco malas cheias de cocaína que já tinham sido colocadas na aeronave.
No tiroteio, os homens tentaram fugir com um carro que estava do outro lado do rio, em um terreno baldio. Mas os tiros da PF obrigaram o grupo a mudar a estratégia.
Segundo informações preliminares, não houve feridos. E não há confirmação se há presos.
Após a ocorrência, várias companhias policiais seguiram para apoiar a PF na busca pelos fugitivos na mata. Além dos helicópteros Águia, da PM, e Pelicano, da Polícia Civil, também estavam na ação equipes da Rota, do COE (Centro de Operações Especiais da Polícia Civil), do Garra/Dope e do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
As equipes entraram na mata para procurar os fugitivos pela área, mesmo após o início da noite.