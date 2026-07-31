Policiais das forças de segurança do estado de São Paulo mataram um total de 356 pessoas de janeiro a junho deste ano, mostram dados publicados pelo governo estadual nesta quinta-feira (30). Isso significa uma média superior a 13 mortos por semana no período de seis meses.

No total, foram nove mortes a menos em comparação com o primeiro semestre de 2025, o que corresponde a 2,4% dos 365 mortos naquele período.

O montante considera registros que envolveram policiais civis e militares, em serviço e de folga —casos de folga são computados quando têm ligação com dinâmicas da segurança pública, como agentes fora de serviço que reagem a roubos.