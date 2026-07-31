A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pelo governo estadual, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta (31).

Raquel aparece com 49% das intenções de voto, ante 45% de João. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos dois somam 4%, e 2% não souberam responder. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em maio, Raquel tinha 51%, e João, 44%. Os dois oscilaram dentro da margem de erro, mas a distância numérica entre eles passou de sete para quatro pontos percentuais.