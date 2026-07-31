Raquel Lyra e João Campos empatam no 2º turno em Pernambuco
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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pelo governo estadual, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta (31).
Raquel aparece com 49% das intenções de voto, ante 45% de João. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos dois somam 4%, e 2% não souberam responder. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Em maio, Raquel tinha 51%, e João, 44%. Os dois oscilaram dentro da margem de erro, mas a distância numérica entre eles passou de sete para quatro pontos percentuais.
No cenário estimulado de primeiro turno, Raquel registra 48%, enquanto João soma 42%. A diferença de seis pontos deixa os dois no limite extremo da margem de erro, quando um empate é improvável.
Ivan Moraes (PSOL) e Camila Falcão (UP) aparecem com 1% cada. Renan Hallais (Missão) não pontuou. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos nomes somam 5%, e 2% não souberam responder.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos possíveis candidatos não são apresentados, Raquel é citada por 38%, e João, por 25%. Um quarto dos entrevistados não soube indicar um candidato, enquanto 6% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum nome.
Outros 4% deram respostas diversas, 2% disseram que votariam "no atual governador", categoria mantida separada pelo instituto, e 1% mencionou o ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014 e pai de João Campos.
Na simulação de segundo turno, Raquel tem vantagem entre os evangélicos, por 62% a 31%, e entre os entrevistados que afirmam ter votado em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022, por 70% a 23%.
João aparece à frente entre os eleitores que estudaram só até o ensino fundamental, por 54% a 40%, e entre os que dizem ter votado no presidente Lula (PT) em 2022, por 57% a 40%.
Entre as mulheres, há empate técnico: João tem 47%, e Raquel, 46%. A margem de erro nesse segmento é de quatro pontos percentuais. Entre os homens, Raquel registra 53%, ante 42% de João, com margem de cinco pontos para o grupo.
Na disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, Marília Arraes (PDT) aparece numericamente à frente nos dois cenários testados pelo Datafolha, com 18% das respostas, mas está tecnicamente empatada com Humberto Costa (PT).
O senador registra 15% no cenário que inclui Fernando Dueire (PSD) e 14% naquele que traz Túlio Gadêlha (PSD). Humberto, por sua vez, está tecnicamente empatado com Mendonça Filho (PL), que tem 10% nos dois cartões.
Miguel Coelho (União Brasil) aparece com 9% nos dois cenários, e Eduardo da Fonte (PP), com 7%. Os demais pontuam abaixo de 5%. Votos em branco, nulos ou em nenhum candidato correspondem a 21% das respostas nos dois cenários, e 9% não souberam responder.
Cada entrevistado podia indicar até dois nomes para o Senado, já que duas vagas estarão em disputa. Na variação espontânea da pergunta, 78% dos eleitores afirmaram que não sabem em quem vão votar para o Senado.
O Datafolha ouviu 1.022 eleitores de Pernambuco entre os dias 28 e 30 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PE-04519/2026.