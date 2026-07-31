O Governo do Estado de São Paulo informou nesta sexta-feira (31) que, a partir deste sábado (1º), a redução da pressão da água no período noturno pela Sabesp, a chamada GDN (Gestão de Demanda Noturna), será reduzida de 10 para 8 horas em toda a região metropolitana da capital.

A partir de agora, o novo horário com redução da pressão nos canos passa a ser de 22h às 6h.

A diminuição foi possível pela melhora nas condições do sistema Cantareira, resultado de chuvas e afluências acima do previsto no mês de junho e na semana de 20 a 26 de julho, quando foi registrado volume de 31,6 mm de chuva, 177% acima do previsto nos modelos meteorológicos.