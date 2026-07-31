O casamento de Francisco Jader, 35 anos, e Francisca Mesquita, 39, teve um cenário bem diferente do planejado nessa quinta-feira (30), em Rodrigues Alves, no Vale do Juruá (Acre). Em vez do estádio onde ocorria o casamento coletivo do Projeto Cidadão, o “sim” foi dito na sala de emergência de uma unidade de saúde.

O casal, que vive em união estável há seis anos, estava entre outros 91 que participavam da cerimônia promovida pelo Tribunal de Justiça do Acre. Francisca, porém, passou mal antes de concluir o casamento e precisou ser levada para atendimento médico.

A noiva enfrentou nos últimos anos aborto espontâneo, quadro de eclâmpsia e, há oito meses, faz tratamento contra o câncer. Mesmo diante das dificuldades, mantinha o sonho de oficializar a união com Francisco.