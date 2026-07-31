A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e suspendeu a comercialização, distribuição e uso de um lote do medicamento Paramol 750 mg, fabricado pela Belfar Ltda.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União nessa quinta-feira (29). O lote afetado é o 114053, comercializado em caixas com 200 comprimidos.
Segundo a Anvisa, foram encontrados comprimidos com sujeira cuja aparência é compatível com contaminação por bolor. A agência classificou o problema como um desvio de qualidade e determinou a retirada do lote do mercado.
O que fazer
Quem tiver o Paramol do lote 114053 deve interromper o uso e procurar orientação de um médico ou farmacêutico para avaliar a substituição por outro medicamento adequado ao tratamento.
Para informações sobre devolução, troca e ressarcimento, o consumidor deve procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Belfar, fabricante do produto.
A Anvisa também orienta os consumidores a acompanhar os alertas sanitários e verificar a aparência da embalagem e dos comprimidos antes de utilizar medicamentos.