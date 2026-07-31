31 de julho de 2026
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CONFIRA O LOTE

Anvisa suspende venda de paracetamol por suspeita de bolor

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Internet
Quem tiver o Paramol do lote 114053 deve interromper o uso.
Quem tiver o Paramol do lote 114053 deve interromper o uso.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e suspendeu a comercialização, distribuição e uso de um lote do medicamento Paramol 750 mg, fabricado pela Belfar Ltda.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União nessa quinta-feira (29). O lote afetado é o 114053, comercializado em caixas com 200 comprimidos.

Segundo a Anvisa, foram encontrados comprimidos com sujeira cuja aparência é compatível com contaminação por bolor. A agência classificou o problema como um desvio de qualidade e determinou a retirada do lote do mercado.

O que fazer

Quem tiver o Paramol do lote 114053 deve interromper o uso e procurar orientação de um médico ou farmacêutico para avaliar a substituição por outro medicamento adequado ao tratamento.

Para informações sobre devolução, troca e ressarcimento, o consumidor deve procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Belfar, fabricante do produto.

A Anvisa também orienta os consumidores a acompanhar os alertas sanitários e verificar a aparência da embalagem e dos comprimidos antes de utilizar medicamentos.

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