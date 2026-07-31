O teletrabalho surge, originalmente, como forma de socialização entre a organização e seus colaboradores, eliminando a barreira da distância, utilizando tecnologias para a executar atividades e proporcionando um convívio equilibrado e qualidade de vida ao colaborador. Por outro lado, a popularização de sua prática tornou necessária a análise acerca dos impactos que sua implementação trouxe à vida das trabalhadoras.

Isso porque, o teletrabalho surge em uma dualidade onde, ao mesmo passo que insere ou mantém a mulher no mercado de trabalho, no outro, a exclui de oportunidades de ascensão profissional e do convívio social.

Em necessidade, cumpre destacar a “dupla-jornada” como óbice que obriga a empregada a equilibrar responsabilidades domésticas e de trabalho, agravada nas condições de labor à domicílio.

Concomitante à possibilidade de maior autonomia e flexibilidade de horários, a intensificação da sobreposição entre as responsabilidades domésticas e profissionais assombra especialmente o grupo feminino. Uma pesquisa realizada entre fevereiro e março de 2024, pelo Info Jobs, com a participação de 742 mulheres, de 18 a 60 anos, apontou que 83% delas afirmaram ter vivenciado a dupla jornada de trabalho com a realização de atividades domésticas e serviços de cuidado com crianças e familiares idosos.