As férias escolares de julho terminaram, mas o debate sobre a duração dos períodos de descanso continua, especialmente com a proximidade das férias de verão -- já estamos em agosto. Enquanto algumas redes públicas reduziram o recesso de meio de ano, especialistas alertam que o descanso também tem papel importante na saúde mental e no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

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Neste ano, ao menos quatro grandes redes estaduais diminuíram as férias de julho. No Rio Grande do Sul, o período caiu para sete dias; no Espírito Santo, para 10; no Paraná, para 16; e em São Paulo, para 17 dias. Na capital paulista, a rede municipal reduziu o recesso de 30 para 15 dias.